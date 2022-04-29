Легендарного теннисиста Беккера приговорили к 2,5 годам заключения

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер отбудет наказание в тюрьме. Экс-спортсмен скрывал свои активы.

Экспертная ракетка мира Бориса Беккера приговорена к двум с половиной годам тюрьмы. Его признали виновным в нарушении закона о банкротстве и сокрытии активов.

До речі Костюк із розгромної перемоги стартувала на турнірі у Мадриді

В случае хорошего поведения половину срока заменят условным.

После того, как теннисиста в 2017 году объявили банкротом, Беккер вывел из своего бизнес-счета 390 тысяч фунтов, не задекларировал недвижимость в Германии и скрыл 825 тысяч евро долга.

Этот вердикт является предупреждением для тех, кто думает, что может скрыть свои активы и остаться безнаказанным. Информацию обнаружат, и вас привлекут к ответственности,

– заявил руководитель Службы по делам о несостоятельности Дин Билл.

Что известно об экс-тенисисте