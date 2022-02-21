Легендарная победа: 8 лет назад Украина завоевала золото Олимпиады-2014 по биатлону – видео

Ровно 8 лет назад, 21 февраля 2014 года женская сборная Украины выиграла биатлонную эстафету на Олимпийских играх в Сочи, принеся тогда нашей стране первое олимпийское золото за последние 20 лет.

Состав нашей команды был таким: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная, сообщает 24 канал.

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Ход гонки

Наша команда отлично провела всю гонку – от начала до конца. С первого же этапа Украина вышла в лидеры, и в дальнейшем вопрос стоял только в том, чтобы удержать отрыв, который у нас был.

На первом же этапе падения и проблема с винтовкой Франциски Пройсса отбросили Германию далеко назад, Франция вообще вынуждена была сняться с гонки после падения Мари-Лор Брюне. Основными преследователями украинской команды стали россиянки и норвежки.

Ключевым моментом всех гонок стала "стойка" Вали Семеренко. Она допустила три промаха в первых пяти выстрелах, после чего она не имела права на ошибку. Но в этот критический момент наша спортсменка собрала всю свободу в кулак и попала в цель тремя запасными патронами. В итоге Валя передала эстафету Елене Пидгрушной с 28-секундным отрывом от преследователей.

Пидгрушная стреляла отлично. И хотя Бергер и Вилухина тоже не промахнулись на стрельбе, но Елену было уже не удержать. Она неслась на финиш как только могла. И никто не смог к ней близко приблизиться.

Видеообзор гонки