Склад нашої команди був таким: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Повторити успіх: які українські біатлоністи здобували медалі на Олімпійських іграх

Хід гонки

Наша команда чудово провела всю гонку – від початку до кінця. З першого ж етапу Україна вийшла в лідери, і надалі питання стояло лише в тому, щоб утримати той відрив, який у нас був.

На першому ж етапі падіння та проблема з гвинтівкою Франциски Пройсс відкинули Німеччину далеко назад, Франція взагалі змушена була знятися з гонки після падіння Марі-Лор Брюне. Основними переслідувачами української команди стали росіянки та норвежки.

Ключовим моментом усіх перегонів стала "стійка" Валі Семеренко. Вона припустилася трьох промахів у перших п'яти пострілах, після чого вона не мала права на помилку. Але в цей критичний момент наша спортсменка зібрала всю волю в кулак і потрапила в ціль трьома запасними патронами. У підсумку, Валя передала естафету Олені Підгрушній із 28-секундним відривом від переслідувачів.

Підгрушна стріляла чудово. І хоч Бергер і Вілухіна теж не схибили на стрільбі, але Олену було вже не втримати. Вона мчала на фініш як тільки могла. І ніхто не зміг до неї близько наблизитися.

Відеоогляд гонки