Легенда Шахтера Шевчук помогал Луческу определиться с составом Динамо

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу обращался за помощью к бывшему подопечному в Шахтере Вячеславу Шевчуку. Румынский специалист нуждался в помощи Шевчука, когда только возглавил киевское Динамо.

Шевчук: Мы с Луческу общались по поводу состава Динамо

Шевчук, который после карьеры футболиста стал тренером, рассказал о помощи Луческу, когда тот только возглавил Динамо. По его словам, румын не был знаком со всеми игроками Динамо.

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Вячеслав отметил, что советовал Луческу использовать правого защитника Динамо Томаша Кендзеру в центре обороны.

Когда Луческу принял Динамо, мы с ним общались по поводу состава. Он не знал многих игроков. Я ему рекомендовал, чтобы он ставил Кендзеру центральным защитником. Я ему сказал: "Мистер, посмотри, Боруссия Дортмунд играет 3 – 4 – 3. Пищек – тот же профайл, что и Кендзера". У них тогда все были травмированными,

– сказал Шевчук.

Шевчук выступал за Шахтер с 2005 по 2016 год. С "горняками" он 7 раз стал чемпионом Украины и выиграл Кубок УЕФА.

В 2016 году завершил карьеру футболиста, после чего стал тренером. Шевчук работал с юношами Шахтера и возглавлял донецкий Олимпик.