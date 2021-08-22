Шевчук: Ми з Луческу спілкувалися з приводу складу Динамо

Шевчук, який після кар'єри футболіста став тренером, розповів про допомогу Луческу, коли той тільки очолив Динамо. За його словами, румун не був знайомий з усіма гравцями Динамо.

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В'ячеслав зазначив, що радив Луческу використовувати правого захисника Динамо Томаша Кендзьору у центрі оборони.

Коли Луческу прийняв Динамо, ми з ним спілкувалися з приводу складу. Він не знав багатьох гравців. Я йому рекомендував, щоб він ставив Кендзьору центральним захисником. Я йому сказав: "Містер, подивися, Боруссія Дортмунд грає 3 – 4 – 3. Піщек – той же профайл, що й Кендзьора". У них тоді всі були травмованими,

– сказав Шевчук.

Зауважимо, що В'ячеслав Шевчук також зізнався, що міг працювати у Динамо. Зокрема, колишній футболіст розповів, що отримав відповідну пропозицію від Луческу. Однак Шевчук вирішив відмовитися.