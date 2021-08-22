Шевчук: Мы с Луческу общались по поводу состава Динамо

Шевчук, который после карьеры футболиста стал тренером, рассказал о помощи Луческу, когда тот только возглавил Динамо. По его словам, румын не был знаком со всеми игроками Динамо.

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Вячеслав отметил, что советовал Луческу использовать правого защитника Динамо Томаша Кендзеру в центре обороны.

Когда Луческу принял Динамо, мы с ним общались по поводу состава. Он не знал многих игроков. Я ему рекомендовал, чтобы он ставил Кендзеру центральным защитником. Я ему сказал: "Мистер, посмотри, Боруссия Дортмунд играет 3 – 4 – 3. Пищек – тот же профайл, что и Кендзера". У них тогда все были травмированными,

– сказал Шевчук.

Отметим, что Вячеслав Шевчук также признался, что мог работать в Динамо. В частности, бывший футболист рассказал, что получил соответствующее предложение от Луческу. Однако Шевчук решил отказаться.