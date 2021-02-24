Экс-капитан сборной Украины по футболу, а ныне ассистент главного тренера российского клуба Зенит, Анатолий Тимощук "засветился" в рекламе носков, которые рекомендует приобрести в подарок к "23 февраля".

Реклама носков появилась в интернет-магазине клуба. Сейчас на сайте рекламируют специальные подарочные наборы к "23 февраля".

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Бывшая жена Тимощука Надежда Навроцкая издевательски потроллила своего экс-супруга.

"Вместо прохода в Кубке России (где питерцы проиграли тульскому Арсеналу) ФК Зенит предлагает своим болельщикам в подарок на 23 февраля пару носков. Лицом рекламной кампании оказался Толик Тимощук. Ранее Зенит видел Толика в колготках, когда тот был моложе, но сейчас он рекламное лицо носков", – написала она в фейсбуке.

Традиция празднования 23 февраля в России

Традиция отмечать 23 февраля родилась в начале прошлого века. Ее основали для восхваления Красной Армии. После распада Советского Союза праздник отмечается в России как День защитника Отечества и является днем воинской славы России.

Таким образом, Тимошук, сыгравший за сборную Украины 144 матча, присоединился к празднованию этой традиции.