Помощник Моуринью

Бывший капитан итальянской Ромы Даниэле Де Росси может вернуться в расположение "волков". Однако на этот раз не на футбольное поле, а в тренерский штаб команды.

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Жозе Моуринью рассматривает такой вариант с Де Росси. Интересно, что бывший полузащитник недавно начал работать с наставником сборной Италии Роберто Манчини в стане главной команды страны, заняв должность технического помощника.

Де Росси отдал Роме 18 лет своей карьеры (2001-2019). Провел в итальянском гранде 616 официальных матчей, в которых наколотил 63 мяча. Дважды становился обладателем Кубка Италии. По количеству игр за римскую команду уступает лишь своему одноклубнику Франческо Тотти.

Трансферные планы

Моуринью определяется с трансферными целями команды перед следующим сезоном. Специалист требует от руководства усиления вратарской линии. Также португалец хочет найти замену Эдину Джеко, который покинет Рому в конце этого сезона.

Не исключено, что больше за "волков" не сыграет бывший игрок Шахтера Генрих Мхитарян. Армянин уже раньше работал с Жозе в Манчестер Юнайтед.