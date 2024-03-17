Коллективная ответственность за смерти: легенда НХЛ обвинил россиян, голосующих за Путина

В России с 15 по 17 марта проходят выборы Путина. "Запоребриком" даже не пытаются играть в демократию и устроили очередной фарс, привлекая к этому временно оккупированные территории Украины, что ставит легитимность военного преступника под большой вопрос.

В первый день так называемых выборов россияне совершили очередной террористический акт. Они ударили по Одессе ракетами “Искандер”, в результате чего погиб 21 человек, а еще более 70 получили травмы различной тяжести.

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База от Доминика Гашека

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек, который является большим другом Украины, эмоционально прокомментировал эту трагедию. Он обвинил каждого россиянина, который отдал свой голос за Владимира Путина, в том, что произошло в Одессе.

59-летний бывший спортсмен в соцсети сделал репост статьи местного СМИ об обстреле украинского города и заявил, что кровь украинцев имеет коллективную ответственность россиян.

Каждый россиянин, который голосует за Путина на этих выборах, поддержал агрессивную войну России в Украине и ужасные российские преступления, подобные приведенному ниже. И одновременно он поддерживал убийства своих земляков в этой российской империалистической войне. Слава Украине!

– написал Гашек.

Отметим, что накануне легендарный "Доминатор" выразил восхищение украинскими спортсменами, которые защищают родную страну с оружием в руках и в очередной раз подчеркнул, что НХЛ должна также нести ответственность за войну в Украине, ведь она не отстранила россиян от соревнований и таким образом рекламирует российскую агрессию.

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