У перший день так званих виборів росіяни здійснили черговий терористичний акт. Вони вдарили по Одесі ракетами "Іскандер", внаслідок чого загинула 21 людина, а ще понад 70 отримали травми різної тяжкості.

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База від Домініка Гашека

Легендарний чеський воротар Домінік Гашек, який є великим другом України, емоційно прокоментував цю трагедію. Він звинуватив кожного росіянина, який віддав свій голос за Владіміра Путіна, у тому, що сталося в Одесі.

59-річний колишній спортсмен у соцмережі зробив репост статті місцевого ЗМІ про обстріл українського міста та заявив, що кров українців має колективну відповідальність росіян.

Кожен росіянин, який голосує за Путіна на цих виборах, підтримав агресивну війну Росії в Україні та жахливі російські злочини, подібні до наведеного нижче. І водночас він підтримував вбивства своїх земляків у цій російській імперіалістичній війні. Слава Україні!

– написав Гашек.

Зазначимо, що напередодні легендарний "Домінатор" висловив захоплення українськими спортсменами, які боронять рідну країну зі зброєю в руках та вчергове підкреслив, що НХЛ має також нести відповідальність за війну в Україні, адже вона не відсторонила росіян від змагань і таким чином рекламує російську агресію.

Що відомо про Домініка Гашека