Возвращение "Маэстро"
42-летний итальянский специалист может остаться работать в родной Серии А. По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, Андреа Пирло может возглавить специю, за которую выступает украинец Виктор Коваленко.
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Нынешний главный наставник Тьяго Мотта покинет команду для другого вызова в тренерской карьере. Поэтому руководству специи нужно понемногу искать ему замену.
Специя за три тура до окончания сезона в Серии А находится вблизи зоны вылета. Клуб Коваленко с 33 очками занимает 16 место в турнирной таблице.
Впереди у Специи матчи против Аталанты, Удинезе и Наполи.
Тренерская карьера Пирло
- С конца июля 2020 возглавлял команду Ювентуса до 23-х лет. Но пробыл в этой должности очень недолго. Уже через 9 дней стал главным тренером главной команды "старой синьоры".
- Туринский клуб под руководством итальянского специалиста отыграл 52 матча.
- В мае 2021-го покинул тренерское кресло Ювентуса.
- С клубом получил два трофея.