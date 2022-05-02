Возвращение "Маэстро"

42-летний итальянский специалист может остаться работать в родной Серии А. По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, Андреа Пирло может возглавить специю, за которую выступает украинец Виктор Коваленко.

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Нынешний главный наставник Тьяго Мотта покинет команду для другого вызова в тренерской карьере. Поэтому руководству специи нужно понемногу искать ему замену.

Специя за три тура до окончания сезона в Серии А находится вблизи зоны вылета. Клуб Коваленко с 33 очками занимает 16 место в турнирной таблице.

Впереди у Специи матчи против Аталанты, Удинезе и Наполи.

Тренерская карьера Пирло