Повернення "Маестро"

42-річний італійський спеціаліст може залишитись працювати у рідній Серії А. За інформацією журналіста Джанлуки ді Марціо, Андреа Пірло може очолити Спецію, за яку виступає українець Віктор Коваленко.

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Нинішній головний наставник Тьяго Мотта покине команду заради іншого виклику у тренерській кар'єрі. Тому керівництву Спеції потрібно потрохи шукати йому заміну.

Спеція за три тури до закінчення сезону в Серії А перебуває поблизу зони вильоту. Клуб Коваленка з 33 очками посідає 16-те місце у турнірній таблиці.

Попереду у Спеції матчі проти Аталанти, Удінезе та Наполі.

Тренерська кар'єра Пірло