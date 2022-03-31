Легенда футбола Снейдер организовал благотворительный матч в поддержку Украины
Источник:твиттер Шарон Дейксма
Бывший футболист Уэсли Снейдер решил присоединиться к помощи Украине, которая страдает от российской агрессии. Нидерландец организовал футбольный матч.
Весь футбольный мир солидарен с Украиной
В нидерландском Утрехте состоялся благотворительный поединок, в котором сыграл легендарный футболист Уэлси Снейдер. Участие в матче также принял украинец Евгений Левченко.
Смотрите также Левандовский выставил на аукцион футболку сборной: все средства перечислят ВСУ
Все вырученные средства были переданы непосредственно Левченко, который использует их на нужды украинских беженцев, которые из-за войны войны с Россией вынужденно покинули родные дома. Об этом сообщила мэр Утрехта Шарон Дейксма.
Отметим, что инициатором такой встречи был Снейдер, который решил приобщиться к помощи Украине.
Благотворительный матч в Нидерландах / Фото с твиттера Шарон Дейксми
Снейдер помог Украине / Фото с твиттера Шарон Дейксми
Что известно о Уэсле Снейдере
- За футбольную карьеру поиграл в Нидерландах и за пределами страны. Запомнился за выступлениями в Реале и Интере.
- Последним клубом Снейдера был катарский Аль-Гараф.
- Повешал бутсы на гвоздь в 2019 году.
- За карьеру провел 573 матча, в которых забил 152 гола и сделал 143 ассиста.
- В сезоне-2009/2010 в составе итальянского "Интера" стал победителем Лиги чемпионов.