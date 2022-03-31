Легенда футбола Снейдер организовал благотворительный матч в поддержку Украины

Бывший футболист Уэсли Снейдер решил присоединиться к помощи Украине, которая страдает от российской агрессии. Нидерландец организовал футбольный матч.

Весь футбольный мир солидарен с Украиной

В нидерландском Утрехте состоялся благотворительный поединок, в котором сыграл легендарный футболист Уэлси Снейдер. Участие в матче также принял украинец Евгений Левченко.

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Все вырученные средства были переданы непосредственно Левченко, который использует их на нужды украинских беженцев, которые из-за войны войны с Россией вынужденно покинули родные дома. Об этом сообщила мэр Утрехта Шарон Дейксма.

Отметим, что инициатором такой встречи был Снейдер, который решил приобщиться к помощи Украине.



Благотворительный матч в Нидерландах / Фото с твиттера Шарон Дейксми



Снейдер помог Украине / Фото с твиттера Шарон Дейксми

Что известно о Уэсле Снейдере