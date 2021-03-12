Дэвид Бекхэм в свои 45 лет может утереть нос любому молодому футболисту. Англичанин, который является совладельцем Интер Майами, продемонстрировал невероятную точность на тренировке.

Мастер-класс от легенды сборной Англии

В мае 2013 года Дэвид Бекхэм повесил бутсы на гвоздь. Похоже, карьера профессионального футболиста завершилась, но тренироваться и поддерживать форму англичанин продолжил.

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На ролике видно, как легенда футбола легко попал в каркас ворот с дальней дистанции. Лицо бывшего футболиста не выдавало никаких эмоций. Кажется, именно такой удар был в планах англичанина.

Сейчас футболисты Интер Майами продолжают активно готовиться к сезону в МЛС. Бекхэм решил принять участие в тренировке и сделать своеобразный мастер-класс для игроков команды, где Дэвид является одним из совладельцев клуба.

За свою карьеру Бекхэм изменил 6 клубов. Наиболее успешную карьеру создал в МЮ, в далеком 2008 году вошел в историю сборной Англии, как игрок, который провел за национальную команду страны 100 матчей. Также известен выступлениями за Престон Норт Энд, Реал, Лос-Анджелес Гэлакси, ПСЖ и Милан.

Видео удара Бекхэма