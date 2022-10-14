Легенда Динамо недоволен тренерской тактикой Луческу

Киевское Динамо в 4-м туре Лиги Европы уступило французскому Ренну. "Бело-синие" занимают последнее место в своем квартете.

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян в матче против Ренна.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Шахтер не был в такой ситуации, как мы, - Луческу прокомментировал очередное поражение от Ренна

Сабо: Куда Луческу только не вдвигал Гармаша

Сабо не удовлетворен тренерской тактикой главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

Я не понимаю… Куда Луческу только не вдвигал Гармаша. Караваев будто хорошо выглядел – трудолюбивый, забивал, а он его не ставит. Любой хороший футболист, если он будет сидеть на скамейке запасных, выйдя на 10 – 15 минут, ничего не покажет. Не понимаю, зачем брали новичков, или на замене, или не в заявке. Хотя бы на тайм их поставить… Сколько игроков в запасе сидят, а играют одни и те же…

– сказал специалист.

Бывший тренер киевской команды рассказал, чего не хватает "Динамо".

Они работают на футбольном поле – именно работают, стараются, но не выходит. В атаке вообще ничего нет. Динамо не может забить, – отметил Сабо.

Тренер также выделил одного из игроков "бело-синих".

Более или менее, Цыганкова. Но он производит прострелы – а там никого нет. Это должно быть отработано в тренировочном процессе. Мяч пролетает, а там никого,

– добавил Сабо.

У киевского "Динамо" остается шанс сыграть весной в еврокубках. Третье место в Лиге Европы гарантирует команде выход в 1/16 финала Лиги конференций. Однако сейчас "бело-синие" на последнем месте.