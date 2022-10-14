Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо прокоментував поразку киян у матчі проти Ренна.

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Сабо: Куди Луческу тільки не всовував Гармаша

Сабо не задоволений тренерською тактикою головного тренера киян Мірчі Луческу.

Я не розумію… Куди Луческу тільки не всовував Гармаша. Караваєв наче добре виглядав – працьовитий, забивав, а він його не ставить. Будь-який хороший футболіст, якщо він сидітиме на лаві запасних, вийшовши на 10 – 15 хвилин нічого не покаже. Не розумію, навіщо брали новачків, які або на заміні, або не в заявці. Хоча б на тайм їх поставити… Скільки гравців в запасі сидять, а грають одні й ті ж…

– сказав фахівець.

Колишній тренер київської команди розповів, чого не вистачає Динамо.

Вони працюють на футбольному полі – саме працюють, стараються, але не виходить. В атаці взагалі нічого немає. Динамо не може забити, – зазначив Сабо.

Тренер також виділив одного із гравців "біло-синіх".

Більш-менш, Циганкова. Але він робить простріли – а там нікого немає. Це має бути відпрацьовано в тренувальному процесі. М‘яч пролітає, а там нікого,

– додав Сабо.

Цікаво. У київського Динамо залишається шанс зіграти весною в єврокубках. Третє місце в Лізі Європи гарантує команді вихід в 1/16 фіналу Ліги конференцій.Однак зараз "біло-сині" на останньому місці.