Легенда Баварии Арьен Роббен со второй попытки завершил карьеру футболиста

Легендарный футболист мюнхенской Баварии и сборной Нидерландов Арьен Роббен завершил карьеру. Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры футболиста.

Роббен: Очень сложный выбор

Арьен Роббен завершил карьеру футболиста в 37 лет. Последним клубом Роббена стал нидерландский Гронинген.

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Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Спасибо за теплую поддержку,

– написал Роббен.

Роббен второй раз объявил о завершении карьеры футболиста. Впервые голландец попрощался с карьерой футболиста в июле 2019 года.

Но уже через год "летучий голландец" вернулся на футбольное поле. Он решил выступать за Гронинген, где начинал карьеру.

В прошлом сезоне Арьен из-за травм сыграл только 7 матчей. В его активе два ассиста.

Достижения Роббена

После Гронингена Роббен перешел в ПСВ, где привлек внимание лондонского Челси. В Лондоне голландец дважды стал чемпионом Англии, после чего в 2007 году стал игроком Реала.

В Испании Арьен удалось выиграть национальный чемпионат и Суперкубок. В 2009 году Роббен перешел в Баварию, где получил больше трофеев.

В составе Баварии Роббен выиграл:

Лигу чемпионов

Суперкубок УЕФА

Клубный чемпионат мира

Бундеслигу (8 раз)

Кубок Германии (5 раз)

Суперкубок Германии (4 раза)

В составе сборной Нидерландов Роббен удалось стать серебряным призером чемпионата мира-2010 и бронзовым - ЧМ-2014.

Всего за карьеру футболиста Роббен провел 614 матчей, в которых забил 209 голов и отдал 166 ассистов.

Гол Роббена со смещением с правого фланга в центр поля и дальним ударом стал фирменным для нидерландца.