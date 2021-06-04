ЛеБрон впервые вылетел в первом раунде плей-офф НБА: Лейкерс сложили чемпионские полномочия

Победитель прошлого сезона НБА Лос-Анджелес Лейкерс сложили чемпионские полномочия. Команда ЛеБрона Джеймса вылетела в первом раунде от Финикса (4:2).

Лейкерс – Финикс 100:113 (14:36, 27:26, 35:27, 24:24)

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Баскетболисты Лейкерс провалили первую четверть, после которой уступали в 22 очка. В следующей 12-минутке Финикс сумел удержать комфортное преимущество.

Во второй половине игры Лейкерс удалось сократить отрыв до 10 очков. На большее команда Джеймса не удосужилась.

Лейкерс не спасла даже результативная игра Джеймса, который в шестой встрече набрал 29 очков.

Лейкерс – Финикс видеообзор

Что интересно, 36-летний ЛеБрон Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф уже в первом раунде. До серии с "Санз" Джеймс имел результат 14:0 в сериях первого раунда.

Ранее он играл в плей-офф в составе Кливленда (9:0 в первом раунде), Майами (4:0) и Лейкерс в сезоне-2019/20 (1:0).

Финикс победил Лейкерс в шестом матче серии первого раунда плей-офф. Таким образом, "Санз" прошли в следующий раунд.