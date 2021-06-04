Лейкерс – Финикс 100:113 (14:36, 27:26, 35:27, 24:24)

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Баскетболисты Лейкерс провалили первую четверть, после которой уступали в 22 очка. В следующей 12-минутке Финикс сумел удержать комфортное преимущество.

Во второй половине игры Лейкерс удалось сократить отрыв до 10 очков. На большее команда Джеймса не удосужилась.

Лейкерс не спасла даже результативная игра Джеймса, который в шестой встрече набрал 29 очков.

Лейкерс – Финикс видеообзор

Финикс победил Лейкерс в шестом матче серии первого раунда плей-офф. Таким образом, "Санз" прошли в следующий раунд.