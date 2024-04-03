Эпохальное достижение: звезда НБА стал лучшим бомбардиром в истории баскетбола

В среду, 3 апреля, состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них был установлен исторический рекорд.

Торонто на своей площадке принимал Лейкерс. Матч закончился со счетом 111:128 (25:34, 33:30, 21:36, 32:28).

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Леброн Джеймс в очередной раз переписал историю баскетбола

Зрители этого поединка стали свидетелями истории, которую переписал один из лидеров "озерных" Леброн Джеймс. Он набрал 23 очка, сделал 4 подбора и отдал 9 результативных передач.

Первый из этих показателей позволил 39-летнему американскому баскетболисту обойти бразильца Оскара Шмидта и стать лучшим бомбардиром в истории баскетбола, преодолев отметку в 49 737 очков, которые в свое время набрал бывший рекордсмен.



Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории баскетбола / Фото из соцсетей Basketball Forever

Отметим, что учитывалась не только клубная статистика, но и матчи за сборную на чемпионатах мира и Олимпиадах.

. Оскар Шмидт завершил карьеру в 2003 году. Его рекорд держался более двух десятилетий. Он является членом Зала славы ФИБА и Баскетбольного зала славы имени Нейсмита.

Напомним, что ранее Леброн Джеймс установил еще одно фантастическое достижение – он первый, кто набрал 40 тысяч очков в НБА, из действующих игроков ни один из баскетболистов не достиг отметки даже в 30 тысяч.