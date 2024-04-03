Торонто на своєму майданчику приймав Лейкерс. Матч закінчився з рахунком 111:128 (25:34, 33:30, 21:36, 32:28).
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Леброн Джеймс учергове переписав історію баскетболу
Глядачі цього поєдинку стали свідками історії, яку переписав один з лідерів "озерних" Леброн Джеймс. Він набрав 23 очки, зробив 4 підбирання та віддав 9 результативних передач.
Перший з цих показників дозволив 39-річному американському баскетболісту обійти бразильця Оскара Шмідта та стати найкращим бомбардиром в історії баскетболу, подолавши відмітку в 49 737 очок, які свого часу набрав колишній рекордсмен.
Леброн Джеймс став найкращим бомбардиром в історії баскетболу / Фото з соцмереж Basketball Forever
Зазначимо, що враховувалася не тільки клубна статистика, а й матчі за збірну на чемпіонатах світу та Олімпіадах.
Нагадаємо, що раніше Леброн Джеймс установив ще одне фантастичне досягнення – він перший, хто набрав 40 тисяч очок у НБА, з чинних гравців жоден з баскетболістів не досягнув позначки навіть у 30 тисяч.