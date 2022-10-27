В ЛЧ для вас нет места, но всегда есть на борту, – Ryanair забавно потролила тренера Ювентуса

Ювентус досрочно вылетел из Лиги чемпионов. Туринский клуб в 5-м туре группового раунда проиграл лиссабонской Бенфике.

Поединок 25 октября завершился голевой перестрелкой 4:3 в пользу португальского клуба. Подопечные Массимилиано Аллегри за пять туров набрали 3 очка, что на 8 баллов меньше, чем у ПСЖ и Бенфики, которые занимают два первых места.

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Троллинг самого высокого уровня

Ювентус еще до последнего тура группового раунда вылетел из Лиги чемпионов. После поединка многие футбольные представители набросились с критикой на главного тренера "старой синьоры" с требованиями уволить Аллегри.

Массимилиано Аллегри возглавляет Ювентус с конца мая 2021 года. Его соглашение с итальянским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Во главе команды провел уже 68 матчей.

Уровня самого большого троллинга достигла Ryanair. Авиакомпания пошутила с Аллегри, пофотошопав его в кресле их самолета.

В Лиге чемпионов для вас нет места, но всегда есть место на борту,

– говорится в публикации.



Троллинг авиакомпании над Аллегри / Фото с твиттера Ryanair

При Лиге Европы Ювентусу придется еще побороться. Маккаби Хайфа тоже имеет 3 балла, но уступает туринскому клубу по дополнительным показателям в группе "Н".

В последнем туре Ювентус 2 ноября дома примет ПСЖ, а Маккаби Хайфа в тот же день сыграет на выезде против Бенфики.