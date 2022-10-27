Поєдинок 25 жовтня закінчився гольовою перестрілкою 4:3 на користь португальського клубу. Підопічні Массіміліано Аллегрі за п'ять турів набрали 3 очки, що на 8 балів менше, аніж у ПСЖ та Бенфіки, які посідають два перші місця.

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Тролінг найвищого рівня

Ювентус ще до останнього туру групового раунду вилетів із Ліги чемпіонів. Після поєдинку чимало футбольних представників накинулись із критикою на головного тренера "старої синьйори" із вимогами звільнити Аллегрі.

Цікаво! Массіміліано Аллегрі очолює Ювентус із кінця травня 2021 року. Його угода з італійським клубом розрахована до кінця червня 2025-го. На чолі команди провів вже 68 матчів.

Рівня найбільшого тролінгу досягнула Ryanair. А віакомпанія пожартувала з Аллегрі, пофотошопивши його у кріслі їх літака.

У Лізі чемпіонів для вас немає місця, але завжди є місце на борту,

– йдеться у публікації.



Тролінг авіакомпанії над Аллегрі / Фото з твітеру Ryanair

За Лігу Європи Ювентусу доведеться ще поборотись. Маккабі Хайфа теж має 3 бали, але поступається туринському клубу за додатковими показниками у групі "Н".

В останньому турі Ювентус 2 листопада вдома прийме ПСЖ, а Маккабі Хайфа того ж дня зіграє на виїзді проти Бенфіки.