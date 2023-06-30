Неверные показания в суде: недавнему победителю "Золотого мяча" грозит 5 лет тюрьмы
Источник:L'Equipe
Лука Модрич попал в довольно скандальную ситуацию. Хорватскому футболисту грозит жесткое наказание в виде лишения свободы.
Лука Модрич оказался в серьезной беде из-за трансферных дел своего бывшего коллектива. Вместе с лидером Реала в скандале замешан и другой хорватский футболист.
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Наглость вылезла боком
В Хорватии проходит настоящее правосудие, поскольку там проходит судебный процесс над бывшим главой загребского Динамо Здравко Мамичем. Эксбосс "синих" обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконном присвоении денег столичному клубу. В деле замешаны также два хорватских футболиста, а именно Лука Модрич и Деян Ловрен, которые уже успели дважды дать показания суду по скандальному делу. Хорватских исполнителей обвиняют в ложных показаниях суда, поскольку во время трансферов Модрича в Тоттенхэм (в 2008 году) и Ловрена в Лион (в 2010 году) произошло мошенничество.
Лидер Реала решил вести себя достаточно нагло, поскольку, по версии прокуратуры, пытался ввести следствие в заблуждение. Модрич заявлял, что подписывал приложения к контракту всякий раз, когда его продолжал. Но вот, как выяснилось, он сделал это только раз, когда покидал Динамо. Приложения к контрактам регулировали вопросы трансферного вознаграждения. Согласно Уголовному кодексу Хорватии, "уголовное преступление, связанное с предоставлением ложных показаний", карается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет, а таким образом обладатель "Золотого мяча" на долгое время может забыть о футболе и свободу.
Начало карьеры Модрича
- Лука – воспитанник Динамо из Загреба, в 2002 году начал привлекаться к основной команде, однако ни одной официальной игры в ее составе не провел. Поэтому Лука в свое время играл на правах аренды в составе боснийского Зриньски, а впоследствии в хорватском Интере из Запрешича. Своей игрой за последнюю команду снова привлек внимание представителей тренерского штаба Динамо Загреб.
- В этот раз отыграл за "синих" следующие три сезона своей игровой карьеры, в которых большинство времени являлся основным игроком команды, а также отличался достаточно высокой результативностью.
- Уже в 2008 году стало известно о переходе хорвата в Тоттенхэм, который заплатил за его трансфер 16,5 миллиона фунтов. Тем самым "шпоры" повторили клубный рекорд трансферной стоимости, установленный годом ранее при подписании Даррена Бента. Модрич отыграл за лондонский коллектив четыре из шести прописанных в контракте сезонов, став за это время ключевой фигурой в центре поля Тоттенхэма и проведя 160 матчей, в которых провел 17 голов и отдал 25 ассистам.