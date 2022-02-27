Латвийский и финский хоккейные клубы вышли из КХЛ, где выступают преимущественно россияне

Спортивные ассоциации и атлеты со всего мира активно высказываются о полномасштабном вторжении России в Украину. Хоккеисты из Латвии и Финляндии игнорируют соревнования с участием россиян.

Финский Йокерит и латвийское Динамо вышли из списка участников Континентальной хоккейной лиги.

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Континентальная хоккейная лига – один из крупнейших международных чемпионатов, в котором выступают преимущественно российские клубы, а также представители Европы и Азии.

В текущем розыгрыше турнира принимают участие 24 команды, из которых пять являются иностранными.

Сначала КХЛ официально покинул финский Йокерит. Финская команда является одним из лидеров, она вышла в плей-офф турнира, однако отказалась от выступлений.

Вслед за финнами турнир начали игнорировать представители хоккейного клуба Динамо (Рига). Они заявили, что из-за вторжения России в Украину они не собираются продолжать выступления в КХЛ.

Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба. В условиях военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с КХЛ,

– говорится в обращении Динамо (Рига).

Таким образом, в составе КХЛ осталось всего три иностранных клуба: минское Динамо, китайский Куньлунь Ред Стар, а также казахстанский Барис.