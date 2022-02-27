Фінський Йокерит та латвійський Динамо вийшли зі складу списку учасників Континентальної хокейної ліги.

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Континентальна хокейна ліга – один із найбільших міжнародних чемпіонатів, у якому виступають переважно російські клуби, а також представники Європи та Азії.

У поточному розіграші турніру беруть участь 24 команди, з яких п'ять є іноземними.

Спершу КХЛ офіційно покинув фінський Йокерит. Фінська команда є однією з лідерів, вона вийшла у плей-офф турніру, проте все ж таки відмовилася від виступів.

Вслід за фінами турнір почали ігнорувати представники хокейного клубу Динамо (Рига). Вони заявили, що через вторгнення Росії в Україну вони не збираються продовжувати виступи у КХЛ.

Ухвалено рішення про вихід з КХЛ, що висловлює чітку позицію керівництва клубу. В умовах військової та гуманітарної кризи ми не бачимо можливості для співпраці з КХЛ,

– йдеться у зверненні Динамо (Рига).

До слова. Таким чином, у складі КХЛ залишилися лише три іноземні клуби: мінське Динамо, китайський Куньлунь Ред Стар, а також казахстанський Барис.