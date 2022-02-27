Финский Йокерит и латвийское Динамо вышли из списка участников Континентальной хоккейной лиги.
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Континентальная хоккейная лига – один из крупнейших международных чемпионатов, в котором выступают преимущественно российские клубы, а также представители Европы и Азии.
В текущем розыгрыше турнира принимают участие 24 команды, из которых пять являются иностранными.
Сначала КХЛ официально покинул финский Йокерит. Финская команда является одним из лидеров, она вышла в плей-офф турнира, однако отказалась от выступлений.
Вслед за финнами турнир начали игнорировать представители хоккейного клуба Динамо (Рига). Они заявили, что из-за вторжения России в Украину они не собираются продолжать выступления в КХЛ.
Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба. В условиях военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с КХЛ,
– говорится в обращении Динамо (Рига).