Проявление солидарности с Украиной: Латвия запретили своим сборным играть против России и Беларуси

Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, которые запрещают играть против команд стран-агрессоров. Соответствующие изменения приняты в четверг, 1 февраля.

Латвия в очередной раз продемонстрировала свою солидарность и поддержку Украины. Соответствующие поправки в Закон будут блокировать попытки России легитимизировать свои военные преступления через спорт.

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Латвия на законодательном уровне запретила матчи со странами-агрессорами

Согласно поправкам, все сборные Латвии по командным видам спорта, например по футболу, баскетболу или хоккею, не могут играть матчи со сборными России и Беларуси. Это касается домашних, выездных поединков, а также на нейтральном поле.

Во время жеребьевки международные спортивные организации должны будут уважать законодательство Латвии. Поэтому в случае допуска России и Беларуси к международным турнирам, организаторы соревнований должны разводить эти сборные.

Закон предусматривает запрет на организацию в Латвии соревнований по командным видам спорта, где сборные России и Беларуси будут выступать под своим или нейтральным флагом. Что важно, это касается не только взрослых команд, но и молодежных и юношеских.

Напомним, что президент УЕФА Александер Чеферин пытается вернуть в турниры молодежные команды из страны-террористки. Соответствующее решение могут принять в ближайшее время.

Поправки касаются только командных видов спорта. Участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх принимает Латвийский олимпийский комитет.