"Чувствую себя украинцем": легионер Шахтера и фанат Зеленского сделал еще одно признание
Источник:Трибуна
Африканский легионер Шахтера Лассина Траоре не перестает приятно удивлять своей позицией по отношению к Украине.
21-летний нападающий сборной Буркина-Фасо и донецкого Шахтера прокомментировал слова Игоря Йовичевича, которые он сказал накануне одного из поединков.
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Траоре: Не могу сказать, что чувствую все то же, что и украинцы
Главный тренер "горняков" отметил: "Тейлор, Траоре и Джурасек – все украинцы". Траоре согласился с высказыванием хорватского специалиста и признался, что Йовичевич является вторым отцом для футболистов Шахтера.
Не могу сказать, что чувствую все то же, что и украинцы. Но я могу поставить себя на их место и понять их чувства. Прекрасно понимаю, что имел в виду тренер, когда это говорил. И также могу сказать, что чувствую себя украинцем,
– заявил Лассина Траоре.
Легионер донецкого рассказал о знаниях английского и французского языков. Постепенно его языковой запас пополняют даже украинские слова, одно из которых спасибо.
Ранее Траоре откровенно рассказал, что является поклонником Владимира Зеленского и восхищается его мужеством.
Карьера Траоре в Украине
- 1 июля 2021 года Траоре официально сменил нидерландский Аякс на донецкий Шахтер. Футболист Буркина-Фасо заключил контракт до 30 июня 2026 года.
- Траоре стал единственным легионером, вернувшимся в расположение "горняков" после 24 февраля.
- В сезоне-2022/2023 Лассина уже провел 14 матчей, в которых забил 3 гола и совершил один ассист.