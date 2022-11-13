"Чувствую себя украинцем": легионер Шахтера и фанат Зеленского сделал еще одно признание

Африканский легионер Шахтера Лассина Траоре не перестает приятно удивлять своей позицией по отношению к Украине.

21-летний нападающий сборной Буркина-Фасо и донецкого Шахтера прокомментировал слова Игоря Йовичевича, которые он сказал накануне одного из поединков.

Стоит прочитать Легионер Шахтера признался в любви к Украине, Зеленскому и мечтает вернуться в Киев

Траоре: Не могу сказать, что чувствую все то же, что и украинцы

Главный тренер "горняков" отметил: "Тейлор, Траоре и Джурасек – все украинцы". Траоре согласился с высказыванием хорватского специалиста и признался, что Йовичевич является вторым отцом для футболистов Шахтера.

Не могу сказать, что чувствую все то же, что и украинцы. Но я могу поставить себя на их место и понять их чувства. Прекрасно понимаю, что имел в виду тренер, когда это говорил. И также могу сказать, что чувствую себя украинцем,

– заявил Лассина Траоре.

Легионер донецкого рассказал о знаниях английского и французского языков. Постепенно его языковой запас пополняют даже украинские слова, одно из которых спасибо.

Ранее Траоре откровенно рассказал, что является поклонником Владимира Зеленского и восхищается его мужеством.

Карьера Траоре в Украине