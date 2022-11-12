21-летний нападающий рассказал, что успевает следить не только за событиями в Украине, но и во Франции и США. Траоре уверен, что каждый футболист должен быть в курсе всех событий, ведь футбольная карьера не долговечна, но жизнь после ее окончания будет продолжаться.

Интересно узнать Бывший тренер Шахтера настроен переманить в клуб АПЛ нескольких "горняков", – СМИ

Траоре: Украина – фантастическая страна

Форвард Шахтера надеется, что война в Украине как можно быстрее закончится и наступит мир. Лассина признался в любви к украинскому государству.

Надеюсь, что скоро война закончится, а люди смогут вернуться домой. Украина – фантастическая страна. Я обожаю Киев и хочу туда вернуться,

– заявил Лассина Траоре.

Траоре – фанат Владимира Зеленского

Как выяснилось, что Траоре является настоящим фанатом Владимира Зеленского. Футболист даже просматривал фильмы с участием президента Украины и даже является его подписчиком в инстаграмме.

Траоре не понаслышке знает, что такое, когда в твоей родной стране война и переворот. В Буркина-Фасо за этот год произошло уже два военных переворота.

"Очень скучаю по Буркина-Фасо. Был там в сентябре во время перерыва на матчи сборных, но посетил столицу страны, а не свой родной город. А потом вернулся во Львов. У нас замечательная и очень теплая страна. Мама и папа играли в футбол , поэтому мне было немного проще. Я начал тренироваться и играть в футбольной академии, а потом получил шанс попасть в Аякс. Я воспользовался им и теперь я здесь", – рассказал легионер Шахтера.

Что известно о выступлениях Траоре за Шахтер