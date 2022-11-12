21-річний нападник розповів, що встигає стежити не лише за подіями в Україні, а й у Франції та США. Траоре впевнений, що кожен футболіст повинен бути у курсі усіх подій, адже футбольна кар'єра не є довговічною, але життя після її закінчення буде продовжуватись.

Цікаво дізнатись Колишній тренер Шахтаря налаштований переманити у клуб АПЛ декількох "гірників", – ЗМІ

Траоре: Україна – фантастична країна

Форвард Шахтаря сподівається, що війна в Україні якнайшвидше закінчиться та настане мир. Лассіна зізнався у любові до української держави.

Сподіваюся, що скоро війна закінчиться, а люди зможуть повернутися додому. Україна – фантастична країна. Я обожнюю Київ і хочу туди повернутися,

– заявив Лассіна Траоре.

Траоре – фанат Володимира Зеленського

Як виявилось, що Траоре є справжнім фанатом Володимира Зеленського. Футболіст навіть переглядав фільми з участю президента України та навіть є його підписником в інстаграмі.

Траоре не з чуток знає, що таке, коли у твоїй рідній країні війна та переворот. У Буркіна-Фасо за цей рік відбулось вже два військові перевороти.

"Дуже сумую за Буркіна-Фасо. Був там у вересні під час перерви на матчі збірних, але відвідав столицю країни, а не своє рідне місто. А тоді повернувся у Львів. У нас чудова і дуже тепла країна. Мама і тато грали у футбол, тому мені було трохи простіше. Я почав тренуватися і грати у футбольній академії, а тоді отримав шанс потрапити в Аякс. Я скористався ним і тепер я тут", – розповів легіонер Шахтаря.

Що відомо про виступи Траоре за Шахтар