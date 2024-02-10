После того, как Тайсон Фьюри взял очередную отсрочку от поединка с Александром Усиком, появилось немало слухов о том, что “Цыганский король” избегает боя с украинцем. Так или иначе, по мнению британского тренера Доминика Ингла, именно Фьюри должен быть доволен таким развитием событий.

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Доминик Ингл опасается за Фьюри

"Глядя на Фьюри на этом этапе, я бы сказал, что это, видимо, скрытое благословение. В его лагере происходили некоторые вещи.

Были слухи о том, что Тайсона свалили в нокдаун и он не придерживался своего стиля в спаррингах. Глядя на тот спарринг, он выглядел не очень хорошо, поэтому чем дольше Тайсон тренируется, тем больше у него появляется преимущества", – сказал Ингл.

Важно. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Стоит отметить, что Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.