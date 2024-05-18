Эффектный нокаут в первом раунде: боксер из команды Усика получил титул WBA Inter-Continental
В саудовском Эр-Рияде стартовал грандиозный вечер бокса Усик - Фьюри. В андеркарде главного поединка украинец Даниэль Лапин провел бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе.
До отчетного поединка Даниэль Лапин одержал 9 побед из 9 боев на профессиональном уровне. Свою беспроигрышную серию Лапин продолжил в Саудовской Аравии, пишет 24 Канал.
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Юбилейная победа Лапина
Соперником украинца был португальский боксер Октавиу Пудивитром. На кону поединка стоял вакантный пояс WBA Inter-Сontinental в полутяжелом дивизионе.
Лапин очень активно начал бой против Пудивитра. Украинский боксер пользуясь преимуществом в антропометрии атаковал соперника серией опасных ударов.
В середине первого раунда украинец левым прямым попал в голову португальца. После этого Лапин побежал добивать претендента на титул.
Судья вовремя остановил Даниэля и присудил ему досрочную победу.
Видео нокаута в поединке Лапин – Пудивитр
- Даниэль Лапин одержал свою десятую победу, которая принесла ему титул WBA Inter-Сontinental.
- Напомним, что Лапин тренируется в лагере Александра Усика. Его брат Сергей – директор команды украинского чемпиона.
- Главный бой вечера бокса Усик – Фьюри состоится в 00:30. Выход боксеров на ринг стоит ожидать примерно в 01:00 по киевскому времени. Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию поединка.