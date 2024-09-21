Семье лидера Барселоны и сборной Испании присылают письма с угрозами: в чем причина

Семье юного таланта и лидера Барселоны угрожают расправой. Об этом сообщила бабушка молодого футболиста каталонской команды.

Неизвестные присылают письма с угрозами семье 17-летнего звездного Ламина Ямала. В частности, бабушка испанского вингера рассказала, что получала такие записки в свой адрес, об этом сообщает Daily Sports.

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Письма с угрозами семье Ямала

Фатима, бабушка Ламина Ямала, рассказала, что после того, как произошла ситуация с ножевым ранением отца футболиста, неизвестные начали присылать письма с угрозами в ее адрес. Поэтому она вынужденно переехала из своего дома в Рокафонде в Барселону.

После того, что произошло с Муниром, я не могу есть. Желудок не работает от шока, от страха. Я не могу ни есть, ни делать ничего. Я переезжаю в Барселону с сыном. Недавно люди, которые напали на Мунира, сказали мне, что у них тоже есть что-то для меня. Но если они хотят меня убить, я здесь,

– сказала Фатима.

Скорее всего, причиной таких действий в сторону семьи Ямала стали выступления 17-летнего вингера в сборной Испании. Ультраправые группировки усомнились в лояльности футболиста Барселоны к стране.

Такое мнение возникло после успешного выступления испанского вингера на Евро-2024. Ламин Ямал демонстрировал флаги родных стран своей семьи – Гвинеи и Марокко.

Бабушка футболиста, что ее сын Мунир Асрауи – испанец. По ее мнению, возможно это спровоцировало других марокканцев, проживающих в Испании.

Интересно. По итогам прошлого сезона Ламина Ямала был номинирован на "Золотой мяч" 2024 года. Испанец стал самым молодым претендентом на эту награду.

Напомним, что Ламин Ямал вместе с "Фурией Рохой" торжествовал на Евро-2024 в Германии. 17-летний испанец сыграл важную роль для команды на победном турнире.