Невідомі надсилають листи з погрозами родині 17-річного зіркового Ламіна Ямала. Зокрема, бабуся іспанського вінгера розповіла, що отримувала такі записки на свою адресу, про це повідомляє Daily Sports.

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Листи з погрозами родині Ямала

Фатіма, бабуся Ламіна Ямала, розповіла, що після того, як сталась ситуація з ножовим пораненням батька футболіста, невідомі почали надсилати листи з погрозами на її адресу. Через це вона вимушено переїхала зі свого дому у Рокафонді до Барселони.

Після того, що сталося з Муніром, я не можу їсти. Шлунок не працює від шоку, від страху. Я не можу ні їсти, ні робити нічого. Я переїжджаю до Барселони з сином. Нещодавно люди, які напали на Муніра, сказали мені, що у них теж є щось для мене. Але якщо вони хочуть мене вбити, я тут,

– сказала Фатіма.

Скоріше за все, причиною таких дій у бік сім'ї Ямала стали виступи 17-річного вінгера у збірній Іспанії. Ультраправі угрупування засумнівались у лояльності футболіста Барселони до країни.

Така думка виникла після успішного виступу іспанського вінгера на Євро-2024. Ламін Ямал демонстрував прапори рідних країн своєї сім'ї – Гвінеї та Марокко.

Бабуся футболіста, що її син Мунір Асрауї – іспанець. На її думку, можливо це спровокувало інших марокканців, які проживають у Іспанії.

Цікаво. За підсумками минулого сезону Ламіна Ямала було номіновано на "Золотий м'яч" 2024 року. Іспанець став наймолодшим претендентом на цю нагороду.

Нагадаємо, що Ламін Ямал разом із "Фурією Рохою" тріумфував на Євро-2024 у Німеччині. 17-річний іспанець відіграв важливу роль для команди на переможному турнірі.