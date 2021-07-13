Грабители напали на пилота Формулы-1 Норриса во время беспорядков на финале Евро-2020

Пилот Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за McLaren, стал жертвой грабителей. Британского пилота ограбили во время беспорядков на финале Евро-2020 между Италией и Англией.

Норриса грабили два человека

У Норриса украли часы стоимостью 40 тысяч фунтов стерлингов. Инцидент произошел во время беспорядков у стадиона "Уэмбли" уже после игры.

Похоже Известного боксера Дегейла ограбили во время финала Евро-2020

Сообщается, что Норрис попытался уехать на своем автомобиле, но на него напали два фаната. Один из них схватил и удерживал его, а второй сорвал с руки часы.

Один из грабителей снял с него часы за долю секунды. Ландо выглядел очень потрясенным. Всю ночь уровень безопасности был просто кошмарным,

– цитирует очевидца The Sun.

Нападение на Ландо Норриса подтвердили в команде McLaren. Там заявили, что гонщик не пострадал.

"McLaren подтверждает, что с Норрисом произошел инцидент после финала Евро-2020 на "Уэмбли". У него украли наручные часы. К счастью, Ландо не пострадал, но он поражен тем, что произошло. Команда его поддерживает, мы уверены, что любители гонок присоединятся к нам со своими наилучшими пожеланиями во время гран-при Великобритании", – говорится в заявлении.

Там добавили, что делом занимается полиция. "Учитывая, что идет расследование, мы не можем больше давать комментарии", – заявили в McLaren.

Английские фанаты "сошли с ума" на финале Евро-2020

Финал между Англией и Италией состоялся в Лондоне. Этот матч стал для Англии шестым "домашним" на Евро-2020. "Три льва" сыграли только одну игру против Украины на выезде – в Риме.

Перед финальным поединком английские фанаты напали на итальянских болельщиков. Также около 50 фанатов штурмом ворвалась на "Уэмбли". Одному из фанатов удалось выбежать на футбольное поле и прервать финальный матч.

Не обошлось без казусов во время игры. Английские фанаты освистали гимн Италии. Также во время поединка английские болельщики устроили драку, вновь напав на итальянцев.

Во время беспорядков в Лондоне полиция задержала 49 человек. В столкновениях с фанатами пострадало 19 правоохранителей.

Победу в финале Евро-2020 одержала Италия. "Скуадра адзурра" выиграла по пенальти.