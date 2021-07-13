Дегегйл Я опустошен
Ограбление произошло в доме родителей Дегейла во время финального матча Евро-2020 между Англией и Италией.
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"Дом моих родителей был ограблен прошлой ночью, когда наши мальчики пытались вернуть трофей домой. Грабитель забрал два моих призовых имущества – мою олимпийскую золотую медаль и мой Орден Британской империи. Они ничего не стоят ни для кого, кроме меня. Это два достижения, которые я ценю в моей боксерской карьере. Я опустошен, мне нужно вернуть свои медали. Может кто-нибудь помочь, сообщив любую информацию, которой вы владеете? Пожалуйста, поделитесь этим со всем миром", – написал Дегейл в инстаграме.
Также Джеймс опубликовал фото и видео с камер наблюдения, на которых грабитель совершает кражу.
Что известно о Дегейла?
- Джеймс – олимпийский чемпион Пекина-2008 в среднем весе. На профессиональном ринге британец дважды выигрывал титул IBF.
- Всего он провел 29 поединков, из которых выиграл 25 (15 нокаутом). В его пассиве три поражения и еще одна ничья. Дегейл никогда не проигрывал нокаутом.
- Британец завершил карьеру в 2019 году.