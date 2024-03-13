Римский Лацио уволил известного тренера: он приводил клуб ко второму месту в Серии А

Маурицио Сарри сумел сделать прорыв с Лацио, который впервые в этом столетии вошел в двойку лучших команд Италии. Впрочем посредственные результаты этого сезона стали поводом для разрыва отношений.

В прошлом сезоне римский Лацио совершил прорыв в Серии А. Команда стала вице-чемпионом Италии, что стало рекордным выступлением в чемпионате Италии для "орлов" в XXI веке.

По теме Почувствовал себя Зиданом: тренер команды Серии А головой нокаутировал игрока соперника – видео

Уволили "серебряного" тренера

Это позволило команде лишь второй раз за последние 15 лет попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Главным творцом того успеха был наставник римлян Маурицио Сарри.

Впрочем этот сезон сложился для "орлов" не так успешно и ответственность за это понес как раз наставник. Официальный сайт Лацио сообщил, что Сарри подал в отставку и клуб ее принял. Тренер работал в клубе с 2021 года.

Временно исполняющим обязанности коуча стал Джованни Мартушьелло, который работал в команде Маурицио. Ранее специалист также был ассистентом Сарри в Ювентусе, а также работал вместе с Лучано Спаллетти в Интере.

Читайте также Эмоции взяли верх: тренер Баварии сломал палец в раздевалке во время наставления на матч ЛЧ

Посредственный сезон Лацио

Отметим, что Лацио забуксовал в 2024 году, а в последних пяти матчах потерпел четыре поражения. За десять туров до финиша "орлы" идут аж на девятом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов аж на 11 баллов.

Кроме того, команда заняла второе место в группе Лиги чемпионов с Атлетико, Фейеноордом и Селтиком. В 1/8 финала в первой игре Лацио сенсационно обыграл Баварию, но поражение 0:3 в ответном матче выбила римлян из турнира.

. Маурицио Сарри тренировал более двух десятков клубов за свою карьеру. Больше всего коуч запомнился в Эмполи, Наполи, Челси, Ювентусе и Лацио. Вместе с неаполитанцами Сарри дважды становился вице-чемпионом Италии, а во главе Юве он выиграл Серию А. Самым громким его успехом стала победа в Лиге Европы вместе с Челси.