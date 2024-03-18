Легенда Ювентуса и призер ЧМ: Лацио назначил именитого тренера, который работал с Малиновским

Игор Тудор не отказался возглавить римский Лацио, который находится на спаде. Команда уже вылетела из Лиги чемпионов, а в Серии А застряла в середине таблицы.

Римский Лацио в этом сезоне не впечатляет своих фанатов. Прошлый чемпионат "орлы" завершили на втором месте в Серии А, но пока застряли в середине таблицы на девятом месте, отставая от топ-четверки аж на 11 очков.

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В марте команда проиграла три матча подряд, из-за чего был уволен Маурицио Сарри. После этого римляне одолели Фрозиноне на выезде под руководством Джованни Мартушьелло, а теперь назначили нового коуча.

Руководство Лацио остановило свой выбор на хорвате Игоре Тудоре. Ранее зимой специалист отказался возглавить Наполи, но теперь готов взять управление над римскими "орлами".

Игор был известным защитником, который поиграл за Хайдук, Ювентус и Сиену. Вместе с туринцами он дважды становился чемпионом Италии, а также выходил в финал Лиги чемпионов-2003. Кроме того, Тудор помог сборной Хорватии выиграть бронзовые медали на ЧМ-1998.

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Как тренер, хорват успел поруководить Хайдуком, ПАОКом, Карабюкспором, Галатасараем, Удинезе, Вероной и Марселем. Французский клуб он покинул летом 2023 года, а перед этим успел полгода потренировать в Олимпике Руслана Малиновского.