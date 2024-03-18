Римський Лаціо цього сезону не вражає своїх фанатів. Минулий чемпіонат "орли" завершили на другому місці в Серії А, але наразі застрягли в середині таблиці на дев'ятому місці, відстаючи від топ-четвірки аж на 11 очок.

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В березні команда програла три матчі поспіль, через що був звільнений Мауріціо Саррі. Після цього римляни здолали Фрозіноне на виїзді під керівництвом Джованні Мартушьєлло, а тепер призначили нового коуча.

Керівництво Лаціо зупинило свій вибір на хорваті Ігорі Тудорі. Раніше взимку спеціаліст відмовився очолити Наполі, але тепер готовий взяти керування над римськими "орлами".

Ігор був відомим захисником, який пограв за Хайдук, Ювентус та Сієну. Разом із туринцями він двічі ставав чемпіоном Італії, а також виходив у фінал Ліги чемпіонів-2003. Крім того, Тудор допоміг збірній Хорватії виграти бронзові медалі на ЧС-1998.

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Як тренер, хорват встиг покерувати Хайдуком, ПАОКом, Карабюкспором, Галатасараєм, Удінезе, Вероною та Марселем. Французький клуб він залишив влітку 2023 року, а перед цим встиг півроку потренувати в Олімпіку Руслана Маліновського.