Надо побеждать Лацио: Ювентус несется к возвращению в Лигу чемпионов, несмотря на штраф в -15 очков
Туринский клуб не опустил руки после дисциплинарных санкций от Серии А и возвращается в борьбу за топ-четверку. Одним из конкурентов "старой синьоры" является Лацио.
В эти выходные в чемпионате Италии проходят матчи 29 тура Серии А. Все поединки пройдут в пятницу и субботу, поскольку в воскресенье в стране празднуют Пасху, пишет 24 канал.
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Вечером субботы вынесена центральная игра тура между Лацио и Ювентусом. Команды являются претендентами на места в Лиге чемпионов. Римляне смогли закрепиться на втором месте после пяти побед в шести матчах. Теперь у подопечных Сарри есть отрыв в 5 баллов от пятого места.
Ювентус должен быть вторым в турнирной таблице, но зимой туринцы получили наказание в виде -15 баллов из-за финансовых махинации. Это отбросило команду Аллегри в середину таблицы, но "старая синьора" уже подтянулась к топ-четверке.
За десять туров в финиш Юве идет седьмым и отстает от четвертого Интера на семь очков. Учитывая форму команды, велика вероятность того, что туринцы смогут вытеснить кого-то из зоны Лиги чемпионов. Правда, для этого нужно побеждать Лацио.
Прогноз Favbet
В отчетном поединке букмекеры затруднились определить явного фаворита. Коэффициент на победу Лацио составляет 2,80, в то время как на Ювентус – 2,98. Ничья же оценивается в 3,00.
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Кроме того, эксперты уверены, что матч не будет результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,51, тогда как на ТМ - 2,66. А возможность того, что одна из команд не забьет. составляет 1,68.
Главные фавориты на забитый гол:
- Чиро Иммобиле (Лацио) – 3,30
- Душан Влахович (Ювентус) – 3,70
- Аркадиуш Милик (Ювентус) – 4,30
- Анхель Ди Мария (Ювентус) – 4,70
- Маттиа Дзакканьи (Лацио) 5,50
- Сергей Милинкович-Савич (Лацио) – 5,50
- Фелипе Андерсон (Лацио) – 5,50
- Федерико Кьеза (Ювентус) – 6,00
- Педро Родригес (Лацио) – 6,50
- Луис Альберто (Лацио) 6,50
История встреч
Лацио и Ювентус встречались между собой 191 раз и более половины игр выиграли туринцы – 100 побед против 47 у римлян. Еще 44 игры завершились вничью. При этом в семи последних матчах "орлы" не выиграли ни разу.
В этом сезоне команды играли дважды друг с другом. В чемпионате Ювентус разгромил соперника дома со счетом 3:0, а в четвертьфинале Кубка туринцы повторно одолели Лацио уже с минимальным счетом (1:0).