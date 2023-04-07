Надо побеждать Лацио: Ювентус несется к возвращению в Лигу чемпионов, несмотря на штраф в -15 очков

Туринский клуб не опустил руки после дисциплинарных санкций от Серии А и возвращается в борьбу за топ-четверку. Одним из конкурентов "старой синьоры" является Лацио.

В эти выходные в чемпионате Италии проходят матчи 29 тура Серии А. Все поединки пройдут в пятницу и субботу, поскольку в воскресенье в стране празднуют Пасху, пишет 24 канал.

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Вечером субботы вынесена центральная игра тура между Лацио и Ювентусом. Команды являются претендентами на места в Лиге чемпионов. Римляне смогли закрепиться на втором месте после пяти побед в шести матчах. Теперь у подопечных Сарри есть отрыв в 5 баллов от пятого места.

Ювентус должен быть вторым в турнирной таблице, но зимой туринцы получили наказание в виде -15 баллов из-за финансовых махинации. Это отбросило команду Аллегри в середину таблицы, но "старая синьора" уже подтянулась к топ-четверке.

За десять туров в финиш Юве идет седьмым и отстает от четвертого Интера на семь очков. Учитывая форму команды, велика вероятность того, что туринцы смогут вытеснить кого-то из зоны Лиги чемпионов. Правда, для этого нужно побеждать Лацио.

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В отчетном поединке букмекеры затруднились определить явного фаворита. Коэффициент на победу Лацио составляет 2,80, в то время как на Ювентус – 2,98. Ничья же оценивается в 3,00.

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Кроме того, эксперты уверены, что матч не будет результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,51, тогда как на ТМ - 2,66. А возможность того, что одна из команд не забьет. составляет 1,68.

Главные фавориты на забитый гол:

Чиро Иммобиле (Лацио) – 3,30

Душан Влахович (Ювентус) – 3,70

Аркадиуш Милик (Ювентус) – 4,30

Анхель Ди Мария (Ювентус) – 4,70

Маттиа Дзакканьи (Лацио) 5,50

Сергей Милинкович-Савич (Лацио) – 5,50

Фелипе Андерсон (Лацио) – 5,50

Федерико Кьеза (Ювентус) – 6,00

Педро Родригес (Лацио) – 6,50

Луис Альберто (Лацио) 6,50

История встреч

Лацио и Ювентус встречались между собой 191 раз и более половины игр выиграли туринцы – 100 побед против 47 у римлян. Еще 44 игры завершились вничью. При этом в семи последних матчах "орлы" не выиграли ни разу.

В этом сезоне команды играли дважды друг с другом. В чемпионате Ювентус разгромил соперника дома со счетом 3:0, а в четвертьфинале Кубка туринцы повторно одолели Лацио уже с минимальным счетом (1:0).

Интересный факт. Ни один из игроков Лацио и Ювентуса пока не забил больше десяти голов в чемпионате Италии. У игроков римлян Иммобиле и Дзакканьи по 9 точных ударов, а нападающий туринцев Влахович отличился восемь раз.