Цими вихідними в чемпіонаті Італії проходять матчі 29 туру Серії А. Всі поєдинки пройдуть у п'ятницю та суботу, оскільки у неділю в країні святкують Великдень, пише 24 канал.

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На вечір суботи винесена центральна гра туру між Лаціо та Ювентусом. Команди є претендентами на місця в Лізі чемпіонів. Римляни змогли закріпитися на другому місці після п'яти перемог у шести матчах. Тепер підопічні Саррі мають відрив у 5 балів від п'ятого місця.

Натомість Ювентус мав би бути другим у турнірній таблиці, але взимку туринці отримали покарання у вигляді -15 балів через фінансові махінації. Це відкинуло команду Аллегрі в середину таблиці, але "стара синьйора" вже підтягнулась до топ-четвірки.

За десять турів до фінішу Юве йде сьомим і відстає від четвертого Інтера на сім очок. Враховуючи форму команди, є велика ймовірність того, що туринці зможуть витіснити когось із зони Ліги чемпіонів. Правда, для цього треба перемагати Лаціо.

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У звітному поєдинку букмекери не змогли визначити явного фаворита. Коефіціент на перемогу Лаціо становить 2,80, тоді як на Ювентус – 2,98. Нічия ж оцінюється у 3,00.

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Крім того, експерти впевнені, що матч не буде результативним. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,51, тоді як на ТМ – 2,66. А ймовірність того, що одна з команд не заб'є. становить 1,68.

Головні фаворити на забитий гол:

Чіро Іммобіле (Лаціо) – 3,30

Душан Влахович (Ювентус) – 3,70

Аркадіуш Мілік (Ювентус) – 4,30

Анхель Ді Марія (Ювентус) – 4,70

Маттіа Дзакканьї (Лаціо) – 5,50

Сергей Мілінкович-Савич (Лаціо) – 5,50

Феліпе Андерсон (Лаціо) – 5,50

Федеріко К'єза (Ювентус) – 6,00

Педро Родрігес (Лаціо) – 6,50

Луїс Альберто (Лаціо) – 6,50

Історія зустрічей

Лаціо та Ювентус зустрічались між собою 191 раз і більше половини ігор виграли туринці – 100 перемог проти 47 у римлян. Ще 44 гри завершились внічию. При цьому в семи останніх матчах "орли" не виграли жодного разу.

Цього сезону команди грали двічі один з одним. У чемпіонаті Ювентус розгромив суперника вдома з рахунком 3:0, а у чвертьфіналі Кубка туринці повторно здолали Лаціо вже з мінімальним рахунком (1:0).

Цікавий факт. Жоден з гравців Лаціо та Ювентуса поки не забив більше десяти голів в чемпіонаті Італії. У гравців римлян Іммобіле та Дзакканьї по 9 точних ударів, а нападник туринців Влахович відзначився вісім разів.