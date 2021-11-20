Ювентус победил Лацио в матче с двумя пенальти и первым дублем в карьере Бонуччи: видео голов

Лацио и Ювентус 20 ноября сыграли в 13 туре итальянской Серии А. Туринский клуб одержал уверенную победу на выезде.

Лацио – Ювентус 0:2

Голы: Бонуччи, 23 (п), 83 (п)

Еще до экватора первого тайма Ювентус был вынужден произвести замену. Травму получил Данилу. Вместо него на поле появился Кулусевски. Достаточно равная игра была на футбольном поле стадиона "Олимпико" в Риме.

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Впервые мяч побывал в сетке ворот на 23-й минуте. Игроки Ювентуса сигнализировали арбитру, что нужно указать на 11 метров, но тот не велся на уговоры. Однако через несколько секунд после подсказок помощников назначил 11-метровый удар. К отметке подошел капитан гостей Бонуччи и пушечным выстрелом в девятку прошил сетку ворот Лацио. Голкипер "орлов" не имел никаких шансов потянуть мяч – 0:1.

Первый гол в матче: видео

Кин ворвался в ворота Лацио, но переиграть Рейна не удалось.

Ювентус одержал уверенную победу на выезде со счетом 0:2. После победы туринцы приблизились к Лацио. Теперь оба клуба, которые занимают 5 и 6 места в таблице Серии А, имеют одинаковое количество очков – по 21.