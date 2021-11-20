Лаціо – Ювентус 0:2

Голи: Бонуччі, 23 (п), 83 (п)

Ще до екватора першого тайму Ювентус був змушений зробити вимушену заміну. Травму отримав Данілу. Замість нього на полі з'явився Кулусевскі. Доволі рівна гра була на футбольному полі стадіону "Олімпіко", що у Римі.

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Вперше м'яч побував у сітці воріт на 23-й хвилині. Гравці Ювентуса сигналізували арбітру, що потрібно вказати на 11 метрів, але той не вівся на вмовляння. Однак через декілька секунд після підказок помічників призначив 11-метровий удар. До позначки підійшов капітан гостей Бонуччі та гарматним пострілом у дев'ятку прошив сітку воріт Лаціо. Голкіпер "орлів" не мав жодних шансів потягнути м'яч – 0:1.

Перший гол у матчі: відео

Наприкінці першого тайму Куардадо вдало прострілив на Морату, але м'яч після його удару пролетів трохи вище воріт.

Перша частина матчу завершилась за мінімальної переваги у рахунку гостей – 0:1.

Кулусевскі, який з'явився на полі замість травмованого Данілу, відзначився сольним проходом, опинився у штрафному, але сил на гарний удар вже не вистачило. Голкіпер Лаціо легко забрав м'яч до рук.

У середині тайму тренери зробили декілька замін, щоб "освіжити" гру.

Наприкінці зустрічі голкіпер господарів Рейна грубо пішов у підкаті у ноги К'єза – пенальті. Бонуччі вдруге поспіль вдало реалізував 11-метровий удар. Захисник вперше у кар'єрі оформив дубль – 0:2.

Дубль Бонуччі: відео

Кін увірвався до воріт Лаціо, але переграти Рейну не вдалось.

Ювентус здобув впевнену перемогу на виїзді з рахунком 0:2. Після звитяги туринці наблизились до Лаціо. Тепер обидва клуби, які посідають 5 – 6 місця у таблиці Серії А, мають однакову кількість балів – по 21.