Лестер – МЮ 4:2

Голы: Тилеманс, 31, Союнчу, 78, Варди, 83, Дака, 90+1 – Гринвуд, 19 Рашфорд, 82

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Первыми счет в матче открыли "красные дьяволы" после фантастического дальнего удара Гринвуда. Бруну Фернандеш возле угла штрафной активировал молодого англичанина, а тот сместился чуть ближе к центру и пробил точно в дальнюю девятку. Мяч влетел в сетку от штанги.

Хозяева восстановили преимущество на 31-й минуте. Манчестер Юнайтед в своей штрафной дал Ихеаначо перехватить мяч, а Тилеманс волшебным ударом телепортировал мяч точно в дальнюю девятку.

После перерыва Роналду исполнил удар через себя в падении, но до гола дело не дошло. Португалец хотел пробить ударом через себя после мягкого навеса в исполнении Бруну Фернандеша, но Рикарду Перейра помешал, а к тому же нападающий залез в офсайд.

На 78-й минуте Лестер сенсационно вышел вперед. Дака выцепил мяч в центре штрафной после углового, чтобы хлестко пробить с правой. Де Хеа парировал ногой, но на добивании был Союнчу, и он затолкал мяч в сетку.

Через несколько минут счет в матче снова стал равным – Рашфорд сравнял счет. Лестер провалился на линии офсайда, англичанин вышел один на один и отправил мяч под перекладину.

Впрочем, паритет в матче длился недолго – в следующей атаке Лестер вдруг вышел вперед. Перес отпасовал в центр штрафной с левого крыла, а Варди вообще никто не держал. Форвард сильным ударом в касание отправил мяч в дальнюю девятку.

На 90-й минуте "лисы" и вообще убили всю интригу встречи, забив четвертый гол. Тилеманс со стандарта метнул мячик во вратарскую. Там закипела борьба, и Дака оказался ловким парнем у дальней штанги, вовремя подставив свою ногу.

Лестер – Манчестер Юнайтед видеообзор матча появится позже.