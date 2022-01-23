Лацио – Аталанта 0:0

Украинский полузащитник Аталанты не попал в заявку на игру. Ранее сообщалось, что футболист не может выйти не поле, так как нет прививки против коронавируса.

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Однако официальных комментариев относительно этой информации в клубе не давали. Жена футболиста отрицает слухи об отсутствии вакцинации у Руслана.

В первом тайме ни одна из команд не отметилась результативным действием. В активе обеих команд было 2 неточных и неострых удара.

Футболисты расшевелились на 60-й минуте матча. У Лацио была возможность открыть счет. На 64-й минуте Дзакканьи прорвался и попал в штангу.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини мгновенно отреагировали. Миринчук пробил в створ – мяч прошел рядом с каркасом.

Встреча закончилась нулевой ничьей.

Аталанта занимает четвертое место турнирной таблицы чемпионата Италии, отставая от лидирующего Интера на 10 очков. Лацио находится на шестой позиции.

В следующих матчах, которые состоятся 6 февраля, Аталанта сыграет с Кальяри, а Лацио встретится с Фиорентиной.

Видеообзор матча