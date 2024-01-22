"Голеодоры": Ла Лига посвятила баннер Довбику и Цыганкову после их 4 голов в ворота Севильи

В воскресенье, 21 января, Жирона принимала Севилью в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/2024. Украинская связка Артема Довбика и Виктора Цыганкова снова сделала разницу.

Оба украинских легионера вышли в стартовом составе Жироны. Мичел Санчес не прогадал с таким выбором. В период между 13-й и 19-й минутами первого тайма Артем Довбык оформил хет-трик в ворота Севильи, которая первой открыла счет в поединке.

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Хозяева уверенно вырвали вперед 3:1. Такой счет уже в первом тайме фактически гарантировал "красно-белым" успех. На старте второго тайма от своего земляка решил не отставать и Виктор Цыганков, замкнувший передачу от Савио - 4:1.

Уже через 10 минут Виктор пошел отдыхать на скамейку запасных, ведь недавно вернулся в общую группу после травмы. Довбика сменили на 73-й минуте.

Добил Севилью Стуани, вышедшего на поле вместо Артема. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу подопечных Мичела 5:1.

Украинцы на обоих забили четыре гола из пяти Жироны в этом поединке.

После поединка Ла Лига посвятила крутой баннер украинским легионерам Жироны Довбику и Цыганкову, добавив надпись "Голеодор" и украинский флаг.



Ла Лига посвятила баннер Довбику и Цыганкову / Фото испанского первенства

Жирона после этой победы набрала 52 балла и лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая второй Реал на 1 пункт.

Для Довбика этот матч стал 25-м в текущем сезоне, в которых он набил 15 голов и отдал 7 ассистов.

А вот Цыганков отыграл свой 19-й поединок за Жирону в этом сезоне, отличившись 4 мячами и 3 голевыми передачами на одноклубников.

В следующем матче Жирона будет гостить на поле Мальорки в рамках четвертьфинала Кубка Короля (24 января).