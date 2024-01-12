Продолжают наслаждаться: Ла Лига вспомнила причудливый ассист Довбика против Атлетико – видео

Жирона уже готовится к следующему матчу против Альмерии. В Ла Лиге решили еще раз насладиться моментом из предыдущей игры Жироны в испанском первенстве против мадридского Атлетико.

Поединок, состоявшийся 3 января 2024 года, превратился в настоящую голевую перестрелку. Жирона и Атлетико настреляли на обоих 7 голов, а матч закончился домашней победой подопечных Мичела Санчеса 4:3.

Интересно увидеть В Жироне устроили "коридор" для Довбика, чтобы поздравить с признанием в Ла Лиге: веселое видео

В Ла Лиге не перестают восхищаться украинцем

Виктор Цыганков пропустил этот поединок, а Артем Довбик вышел в старте Жироны и отличился ассистом на Дейли Блинда во время третьего мяча от хозяев. На 67-й минуте украинский форвард покинул поле.

После этого матча команды уже провели свои кубковые встречи. Однако в Ла Лиге решили вспомнить ассист Довбика и Блинда в противостоянии Жирона – Атлетико. Для защитника этот гол стал дебютным за "красно-белых". В соцсетях испанского первенства опубликовали видео этого результативного действия украинца против "матрасников".

Видео ассиста Довбика в игре Жирона – Атлетико

Отметим, что 6 января Жирона одержала выездную победу над Эльче 0:2 в рамках 1/16 финала Кубка Короля. Довбик вышел на смену, но не забил. Во втором поединке подряд отличился Блинд.

Следующий выездной матч Жироны против Альмерии начнется 14 января в 15:00. Напомним, что в этой игре уже сможет принять участие Виктор Цыганков, вернулся в общую группу после травмы. Ближайший соперник "красно-белых" занимает последнее 20 место в сезоне-2023/2024 Ла Лиги (мизерные 5 очков).

В то же время у Довбика будет своя дополнительная мотивация. В команде поздравили своего лучшего бомбардира с отличием от Ла Лиги, а болельщики назвали Артема лучшим футболистом команды в декабре.