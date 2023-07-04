В Ла Лиге кардинально изменили эмблему лиги. Вместо мяча, вокруг которого изображены по кругу фигуры разного цвета, сделали лого, которое ассоциацией с эмблемой футбольного клуба Ювентус Турин.
Вот так Дочь 3-разового победителя ЛЧ, игравшего в России, требует заключения отца
В испанском футболе большие изменения
Логотип представлен двумя буквами "L" красного цвета, одна из которых меньше по размеру. Очень лаконичен лого. Прошлая эмблема была гораздо интереснее и оригинальнее.
Ла Лига сменила логотип и спонсора: смотрите видео
Ла Лига сменила лого и спонсора / Фото Footyheadlines.com
С логотипом у Ла Лиги изменилось все – технический спонсор, слоган и название.
Испанский чемпионат заключил контракт с компанией, занимающейся разработкой спортивных игр (в частности FIFA), EA Sports. Сотрудничество рассчитано по меньшей мере на 5 лет.
В новом сезоне футбольные клубы будут выступать не в La Liga Santander, а в La Liga EA Sports. Новый слоган чемпионата: "Сила нашего футбола"
Напомним, что в испанской элите выступает два игрока сборной Украины – Андрей Лунин (Реал) и Виктор Цыганков (Жирона).
Последним чемпионом перед сменами в Ла Лиге стала каталонская Барселона.