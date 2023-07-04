В Ла Лиге кардинально изменили эмблему лиги. Вместо мяча, вокруг которого изображены по кругу фигуры разного цвета, сделали лого, которое ассоциацией с эмблемой футбольного клуба Ювентус Турин.

Вот так Дочь 3-разового победителя ЛЧ, игравшего в России, требует заключения отца

В испанском футболе большие изменения

Логотип представлен двумя буквами "L" красного цвета, одна из которых меньше по размеру. Очень лаконичен лого. Прошлая эмблема была гораздо интереснее и оригинальнее.

Ла Лига сменила логотип и спонсора: смотрите видео



Ла Лига сменила лого и спонсора / Фото Footyheadlines.com

С логотипом у Ла Лиги изменилось все – технический спонсор, слоган и название.

Испанский чемпионат заключил контракт с компанией, занимающейся разработкой спортивных игр (в частности FIFA), EA Sports. Сотрудничество рассчитано по меньшей мере на 5 лет.

В новом сезоне футбольные клубы будут выступать не в La Liga Santander, а в La Liga EA Sports. Новый слоган чемпионата: "Сила нашего футбола"

Напомним, что в испанской элите выступает два игрока сборной Украины – Андрей Лунин (Реал) и Виктор Цыганков (Жирона).

Последним чемпионом перед сменами в Ла Лиге стала каталонская Барселона.