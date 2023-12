Ла Лига против Суперлиги: клубы устроили протест против турнира-убийцы европейского футбола

Испанская Ла Лига вслед за другими выступила против создания нового турнира под названием Суперлига. В Испании уверяют, что эти соревнования окажут негативное влияние на развитие местного футбола.

Решение суда Европейского союза, вынесенное 21 декабря, открыто дает право на создание Суперлиги. Этот вердикт показал, что ФИФА и УЕФА, блокировавшие идею и угрожавшие дисквалификацией клубам-инициаторам, превышали свои обязанности.

В Ла Лиге угрожают исключением из чемпионата

Федерации топовых европейских лиг мгновенно отреагировали на вердикт суда ЕС, который их изрядно разочаровал. Ассоциации выступили против создания Суперлиги, которая будет вредно влиять на футбол в целом. Ведь еще один футбольный турнир сделает календарь соревнований еще загружен и создаст проблемы для внутренних чемпионатов.

Уже "против" Суперлиги высказались представители итальянской, английской футбольной федерации. Вслед за ними свое негативное мнение по созданию нового турнира "вылили" в испанской Ла Лиге. Президент лиги Хавьер Тебас считает, что европейская футбольная Суперлига никогда не будет создана из-за юридической составляющей.

В официальном заявлении Ла Лиги обратились в клубы, которые так горячо поддерживают идею Суперлиги. Речь идет о топовых грандах местного футбола Реал и Барселоне. В Испании готовы исключить из чемпионата те коллективы, которые будут агитировать за создание нового турнира и выступлений в этих соревнованиях.

Ла Лига, единственная лига, принимавшая участие в рассмотрении, приветствует это заявление, соответствующее официальной позиции, высказанному беспрецедентными 23 национальными правительствами ЕС и Еврозоны, которые присоединились к футбольному и спортивному сообществу в целом, защищая футбольную пирамиду от сепаратистских моделей, таких как так называемая европейская Суперлига,

– говорится в заявлении.

Также в испанском первенстве отмечают, что создание подобного турнира окажет негативное влияние не только на футбольную составляющую. Создание Суперлиги приведет к уменьшению количества рабочих мест и резко сократит поступление налогов в государственную копилку на всем континенте.

Как испанские клубы реагируют на создание Суперлиги

Одной из первых команд Ла Лиги, выступившей против создания нового турнира, стала каталонская Жирона. Клуб Артема Довбика и Виктора Цыганкова официально объявил, что не поддерживает идею создания Суперлиги.

К этой когорте испанских клубов, не в восторге от решения суда ЕС в пользу Суперлиги, присоединились мадридское Атлетико и Севилья.

Семья европейского футбола не хочет Суперлиги. Клубы топ-5 чемпионатов, за исключением Реала и Барселоны, не желают Суперлиги. Мы будем поддерживать национальные чемпионаты,

– говорится в заявлении Атлетико.

Реал проигнорировал акцию протеста против Суперлиги

21 декабря в местной печати появилась информация, что перед поединками 18-го тура Ла Лиги клубы открыто осудят создание Европейской Суперлиги. Акции протеста должны были пройти почти во всех поединках, кроме матча с участием Реала, выступающего за создание нового турнира.

Однако не произошло, как об этом отмечалось в СМИ. На трибунах можно было увидеть баннеры с фразой "Earn it on the pitch" или на испанском - "Ganatelo en el campo", что означает "Получи на поле". Эта фраза периодически появлялась на рекламных щитах вокруг футбольного поля.

Также надпись на английском была изображена в нижнем правом углу экрана во время трансляций матчей сразу четырех поединков. Исключением здесь не стала встреча Реала против Алавеса.

Добавим, что перед тремя из четырех поединков Ла Лиги, состоявшихся 21 декабря, футболисты обоих клубов сделали совместные фото с соответствующим баннером "Ganatelo en el campo".



Акция "против" Суперлиги перед матчем Бетис – Жирона / Скриншот с трансляции

Футболисты Реала вышли на матч против Алавеса в футболках в поддержку своего защитника Давида Алабы, порвавшего "кресты" в предыдущем туре против Вильярреала.

Интересно, изменят ли свою риторику Барселона и Реал после официальной реакции Ла Лиги, ее президента и акций протеста всех их соперников в первенстве?